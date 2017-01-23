Парамарибо, 24 января, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Эксперты по вопросам авиации призвали Surinam Airways (SLM) смелее выходить на региональный международный уровень, преодолев синдром авиакомпании маленькой страны. Специалисты уверены, что у SLM есть потенциал «для достижения прибыльности и роста».

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Особо отмечается, что Суринам имеет большой туристический потенциал и SLM может стать главной Карибской авиакомпанией по перевозке туристов. А это повлечет расширение авиапарка, создание новых рабочих мест в Суринаме, сообщает Caribbean News Now. И, поможет, преодолению кризисных явлений в экономике

В то же время, отмечается, что развитию национальной авиакомпании в Суринаме мешает коррупция, бюрократические препоны. Кроме этого, в стране нет даже министерства туризма.

Эксперты по развитию национальной авиакомпании Суринама предлагают более активно кооперироваться с соседней Гайаной. Отметим, что в Гайане объем пассажирских перевозок увеличился на 14% в 2016 году, и эта тенденция будет продолжаться.

В настоящее время из международного аэропорта «Джон Пенгел», расположенного в 40 километрах к югу от столицы Суринама — Парамарибо, осуществляются регулярные рейсы в Амстердам, Виллемстад, Ораньестад, Порт-оф-Спейн, Джорджтаун, Белем, Кралендейк, Филипсбург, Майами . Также, рядом с городом располагается региональный аэропорт «Зорг», из которого можно осуществить перелёт в любую часть Суринама.

Суринам эксперты называют маленькой страной с большими проблемами, связанными с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, нелегальной добычей золота, сообщает Global post.

Экономика Суринама базируется на добыче бокситов и экспорте алюминия, золота и нефти (85% экспорта и 25% доходной части госбюджета), тем не менее Суринам продолжает оставаться беднейшей страной Южноамериканского континента