Монтевидео, 24 января, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Президент Уругвая Табаре Васкес в начале февраля совершит официальный визит в Германию, Францию и Россию. Цель поездки — привлечение инвесторов для реализации Национального плана развития инфраструктуры. Для осуществления этого проекта необходимо двенадцать миллионов долларов. Президента Уругвая будут сопровождать 70 бизнесменов, сообщает La Radio del Sur.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay Табаре Васкес

В программе визита в Россию — встречи на высшем уровне, презентации, переговоры с представителями деловых кругов.

Табаре Васкес официально вступил в должность президента Уругвая 1 марта 2015 года. Онколог по профессии, Васкес — член левоцентристского «Широкого фронта». В 1972 году Васкес окончил медицинский факультет университета Уругвая по специальности «онкология». В1976 году был удостоен гранта от французского правительства, что позволило ему получить дополнительное образование в парижском Институте Гюстава Русси, считающемся одним из лучших онкологических центров в мире.

В 1990—1995 годах Васкес был первым мэром Монтевидео от левой коалиции «Широкий фронт». В 2004 году, получив 51,7%, был избран первым президентом Уругвая, не принадлежащим ни к либеральной партии «Колорадо», ни к правой — «Бланко». В качестве президента Васкес проводил в жизнь программу «Широкого фронта», выступая за реформирование системы налогообложения, увеличение социальной защиты населения, в том числе помощи продовольствием и увеличения поддержки здравоохранения. Васкес активно налаживал внешнеполитические связи, в том числе в Юго-Восточной Азии. Вел активное расследование преступлений военной хунты 1970-х годов. В период его первого правления были восстановлены дипломатические отношения с Кубой.

30 ноября 2014 года во втором туре президентских выборов Табаре Васкес победил своего консервативного соперника Луиса Альберто Лакалье Поу и вновь стал президентом Восточной Республики Уругвай.

Отметим, что в Восточной Республике Уругвай проживает многочисленная русская диаспора. А русский язык, согласно указу экс-президента страны Хосе Мухика, преподается в местах компактного проживания выходцев из России. В Уругвае находится единственный в Южном полушарии город, в котором более 90 процентов населения — потомки переселенцев из Воронежской области. Это город Сан-Хавьер, который в 2013 году отметил столетие.