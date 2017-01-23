Президент Уругвая Табаре Васкес едет в Россию за инвестициями
Монтевидео, 24 января, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Президент Уругвая Табаре Васкес в начале февраля совершит официальный визит в Германию, Францию и Россию. Цель поездки — привлечение инвесторов для реализации Национального плана развития инфраструктуры. Для осуществления этого проекта необходимо двенадцать миллионов долларов. Президента Уругвая будут сопровождать 70 бизнесменов, сообщает La Radio del Sur.
В программе визита в Россию — встречи на высшем уровне, презентации, переговоры с представителями деловых кругов.
Табаре Васкес официально вступил в должность президента Уругвая 1 марта 2015 года. Онколог по профессии, Васкес — член левоцентристского «Широкого фронта». В 1972 году Васкес окончил медицинский факультет университета Уругвая по специальности «онкология». В1976 году был удостоен гранта от французского правительства, что позволило ему получить дополнительное образование в парижском Институте Гюстава Русси, считающемся одним из лучших онкологических центров в мире.
В 1990—1995 годах Васкес был первым мэром Монтевидео от левой коалиции «Широкий фронт». В 2004 году, получив 51,7%, был избран первым президентом Уругвая, не принадлежащим ни к либеральной партии «Колорадо», ни к правой — «Бланко». В качестве президента Васкес проводил в жизнь программу «Широкого фронта», выступая за реформирование системы налогообложения, увеличение социальной защиты населения, в том числе помощи продовольствием и увеличения поддержки здравоохранения. Васкес активно налаживал внешнеполитические связи, в том числе в Юго-Восточной Азии. Вел активное расследование преступлений военной хунты 1970-х годов. В период его первого правления были восстановлены дипломатические отношения с Кубой.
30 ноября 2014 года во втором туре президентских выборов Табаре Васкес победил своего консервативного соперника Луиса Альберто Лакалье Поу и вновь стал президентом Восточной Республики Уругвай.
Отметим, что в Восточной Республике Уругвай проживает многочисленная русская диаспора. А русский язык, согласно указу экс-президента страны Хосе Мухика, преподается в местах компактного проживания выходцев из России. В Уругвае находится единственный в Южном полушарии город, в котором более 90 процентов населения — потомки переселенцев из Воронежской области. Это город Сан-Хавьер, который в 2013 году отметил столетие.