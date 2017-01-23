Вашингтон, 24 января, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун, руководивший организацией с 1970-х годов, 23 января сообщил об увольнении его с занимаемой должности, передаёт издание Auto Motor und Sport.

«Формула-1»

«Сегодня я был уволен, меня просто выкинули на улицу. Это официально. Я больше не руковожу компанией», — сказал Экклстоун.

По его словам, новый владелец «Формулы-1» корпорация Liberty Media утвердила на пост исполнительного директора своего человека — вице-председателя американского медиахолдинга 21st Century Fox Чейза Кэри, который ранее также стал председателем совета директоров «Формулы-1».

«Моя новая должность — это такое американское выражение — я своего рода почётный президент. Я не понимаю, что это означает», — сообщил также Экклстоун.

Напомним, в сентябре минувшего года принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media приобрела за $746 млн 18,7% акций «Формулы-1». Позднее она получила право на выкуп оставшейся доли акций и приобретение коммерческих прав на «Формулу-1». Ожидается, что сделка будет завершена до конца первого квартала 2017 года.