Мехико, 24 января, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. Это решение он охарактеризовал как «великое событие для американского рабочего».

Диего Ривера. Наш хлеб. 1928

В то же время, Дональд Трамп не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA). Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса, сообщает Bloomberg. Уже 25−26 января с.г. официальная делегация из Мехико прибудет в Вашингтон. Делегацию возглавит министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

При этом, мексиканская сторона заявила, что если новое руководство США предпримет «какие-либо действия, которые препятствуют импорту на североамериканский рынок и стимулируют экспорт в США, необходимо обдумать зеркальные меры, чтобы противодействовать смене стимулов, которую подобный шаг будет означать для деятельности и инвестиций в Мексике», комментирует El Universal.

Однако, президент Мексики Энрике Пенья Ньето рассчитывает, что все вопросы между его страной и США можно решать путем диалога. Он заявил, что никакой конфронтации с новым правительством США не будет, сообщает La Radio del Sur.