София, 24 января, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Новый президент Болгарии Румен Радев, официально вступивший в должность 22 января, в качестве своей первой зарубежной поездки совершит рабочий визит в Брюссель, сообщили в пресс-службе главы государства.

Rumenradev.org Румен Радев

Румен Радев будет находиться в Брюсселе 30−31 января. В первый день визита он в проведёт встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европарламента Антонио Таяни. На следующий день состоится встреча президента Болгарии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Радев посетит офис болгарской делегации в штаб-квартире НАТО и встретится с его членами.

Сообщается также, что в свой первый рабочий день, 23 января, новый президент подписал ряд указов, которые касаются организации работы его администрации, и приступил к формированию команды своих советников и секретарей. В числе лиц, которые наиболее вероятно войдут в новую администрацию, болгарские СМИ называют бывшего судью Конституционного суда Эмилию Друмеву, экс-мэра села Труд Николая Копринкова, а также одного из руководителей предвыборной кампании Румена Радева Деницу Златеву.

В течение недели президенту Болгарии также предстоит провести консультации с основными парламентскими политическими силами, чтобы сформировать служебное правительство. Радев уже заявил, что будет окончательно определяться с кандидатурами будущих министров самостоятельно, а не в соответствии с предпочтениями поддержавшей его на выборах Болгарской социалистической партии, как прогнозировали его политические оппоненты.

Одновременно с объявлением состава будущего служебного кабинета министров будет объявлено о роспуске Народного собрания и названа дата внеочередных парламентских выборов. Как ожидается, они будут назначены на 26 марта, либо 2 апреля 2017 года.

Напомним, церемония вступления в должность нового президента Болгарии состоялась в минувшее воскресение, 22 января. В своей речи на площади Святого Александра Невского в Софии Румен Радев пообещал быть «президентом для всех болгарских граждан, независимо от этноса и вероисповедания» и заявил о намерении «работать с парламентом, правительством, институтами, партиями, организациями и гражданами для поиска наилучших решений для Болгарии». Во внешней политике Румен Радев намерен стать «президентом диалога и баланса».