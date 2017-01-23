Москва, 23 января, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации приостановило обсуждение идеи ограничения для граждан осуществлять покупки за наличные, даже несмотря на то, что эта идея уже получила поддержку ряда министерств и банков. Об этом сегодня, 23 января, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Расчет наличными

Он заявил, что в данный момент правительство не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными.

«В правительстве этот вопрос не обсуждается. Банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства. Мы считаем, что административно ограничивать платежи бессмысленно», — сказал Шувалов.

Напомним, ранее идею ограничить для граждан возможность совершать покупки с помощью наличных высказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на съезде партии «Единая Россия».

«Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше… Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку. В любом случае, любая (покупка) квартиры или автомобиля — эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах это просто, наверное, прошлый век», — сказал министр Силуанов.