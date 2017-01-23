Вашингтон, 23 января, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Власти США не допустят, чтобы Китай взял под контроль территории, расположенные в международных водах Южно-Китайского моря, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает 23 января Reuters.

Vince Alongi Флаг США

«Я думаю, что Соединенные Штаты убедятся, что мы защитим наши интересы в данном регионе», — сказал Спайсер.

«Если эти острова находятся в международных водах и не являются частью Китая, то, конечно… мы защитим международные воды от доминирования одной страны», — добавил Спайсер.

Напомним, 12 января, отвечая на вопросы комитета Сената по иностранным делам, кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон заявил: «Мы хотим послать Китаю прозрачный намек, во-первых, чтобы они прекратили строить искусственные острова, во-вторых, что они не имеют права на доступ к спорным островам».

С 2013 года КНР построила множество островов в Южно-Китайском море, общая площадь которых составляет 2900 гектаров. Свыше $5 трлн торговых сделок ежедневно связаны с этим регионом.