Москва, 23 января, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов вместе с полярником Артуром Чилингаровым намерены установить в самой глубокой точке Мирового океана российский флаг и каменный православный крест, сообщает RT.

Joel Hatfield Океан

По словам Федора Конюхова, самого дна Марианской впадины еще никто не достигал. Два предыдущих погружения достигли глубины в 10 800 метров, однако там есть узкая трещина, глубиной 11 025 метров, в которую еще никто не опускался. Именно там Конюхов и Чилингаров планируют установить каменный православный крест и российский флаг.

Точная дата этой глубоководной экспедиции пока не определена.