Москва, 23 января, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Спартак» в очередной раз проиграл в домашнем матче хоккейному клубу ЦСКА со счетом 1:6. Об этом сегодня, 23 января, сообщает «Р-Спорт».

Cska-hockey.ru ЦСКА

Для «Спартака» это девятое поражение подряд в нынешнем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Среди хоккеистов ЦСКА отличились: Стефан Да Коста (забил две шайбы), Сергей Андронов, Александр Попов, Денис Денисов и Алсександр Кутузов. У спартаковцев единственную шайбу забил Константин Глазачев.

Чтобы выйти из плей-офф «Спартаку» надо подняться с 13 хотя бы до восьмого места. В следующем матче «Спартак» встретится с санкт-петербургским СКА.

Свой антирекорд «Спартак» поставил в сезоне 2013−2014 года. Тогда красно-белые проиграли 19 раз подряд.