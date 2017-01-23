Нейпьидо, 23 января, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Власти Мьянмы призвали мировое сообщество дать правительству страны время для разрешения кризиса в штате Ракхайн, где проживают мусульмане рохинджа, из-за опасений, что боевики могут воспользоваться ситуацией в свою пользу, сообщает 23 января Agence France-Presse.

Мьянма

Вице-министр обороны Мьянмы Мьин Нве заявил, что правительство страны «в полной мере осознает растущую озабоченность по поводу ряда докладов о ситуации в штате» Ракхайн.

«Правительство не потворствует нарушению прав в отношении невинных гражданских лиц. Правовые меры будут приняты в ответ на любые обоснованные претензии», — сказал Мьин Нве.

Нве заявил, что власти Мьянмы и международное сообщество должны сосредоточится на поиске «долгосрочного решения» проблемы.

Напомним, ситуация между буддистским большинством страны и мусульманами рохинджа обострилась в октябре 2016 года, когда три пограничных поста полиции Мьянмы были атакованы неизвестными, погибли девять полицейских. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

Правительство Мьянмы считает, что нападение на пограничные посты осуществили представители мусульманского меньшинства рохинджа при поддержки иностранных боевиков. После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска.