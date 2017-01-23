Уфа, 23 января, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Уволить, чтобы принять

ИА REGNUM СМИ Башкирии

16 января ИА «Башинформ» и ряд СМИ продолжили тему передвижения ползком по лестнице до рентген-кабинета пациентки Городской клинической больницы №13 в Уфе. В уфимской поликлинике, где произошёл инцидент, появилось устройство для маломобильных пациентов. Автономный подъемник должен доставлять их до нужного кабинета на любом этаже, но до сих пор он не работает. Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако врач-травматолог Фагим Хамидуллин, которого уволили из-за скандала с ползущей на рентген пациенткой, вновь работает в 13-ой больнице. Приказ о его увольнении отменен. Прозвучало мнение, что скандал вокруг пациентки, которая, по словам травматолога, может передвигаться на костылях, был раздут для освобождения кресла главврача. По данным Минздрава Башкирии, ремонт лифта в первой поликлинике запланирован на 2017 год. На оборудование лифтов и подъёмников в медучреждениях по республиканской программе «Доступная среда» в 2016 году выделено 26 млн рублей.

Комфорт для сельчан

Ряд СМИ 16 января сообщил, что недавно назначенный министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов рассказал депутатам Госсобрания о планах по развитию отрасли, определены три основных направления — развитие опорных сельхозпредприятий, поддержка фермеров и улучшение условий проживания сельчан. В Башкирии должны сформироваться 50−60 крупных опорных агрохолдингов, у которых есть земля, налажена переработка, определены каналы сбыта, развиты внутренние финансовые институты. По данным Минсельхоза на развитие сельских территорий в 2016 году из федерального и республиканского бюджетов было выделено 813 млн рублей, из них 382 млн — средства федерального бюджета. Также было дополнительно привлечено 29 млн рублей из местных бюджетов, 419 млн — из внебюджетных источников. На выделенные средства в 18 населенных пунктах построены 34,2 км газопроводов, в 14 населенных пунктах — 74,11 км водопроводов, в семи населенных пунктах семи районов — 34 км автомобильных дорог. В настоящее время в сельской местности в Башкирии проживает около 40% населения.

ЖКХ: 42 млн переплаты

17 января ИА «Башинформ» сообщило, что за 2016 более 20 тыс. жителей Башкирии обратились с жалобами на нарушение своих жилищных прав в Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору. Около 35% обращений являлись претензиями к управляющим компаниям по поводу управления домом и его содержания, почти 65% жалоб касались начисления платежей за коммунальные услуги. Госкомитет зафиксировал 17 тыс. 826 нарушений жилищных прав. Большей частью оправдались и претензии к управлению домами — 69% процентов. Нарушения в части начисления квартплаты составили долю в 14%. В результате работы ведомства жильцам вернули 42 млн рублей перерасчета.

Грипп атакует!

«Уфа1» и ряд СМИ в этот день отметили, что в первую неделю 2017 года в Уфе ОРВИ и гриппом заболели 7 тыс. 754 человека, превышение эпидемического порога заболеваемости составило 44,5% процента. Число заболевших детей — почти 6 тыс. человек или 75%. На второй неделе года рост заболеваемости продолжился: заболели более 10 тыс. человек, превышение эпидемического порога составило более 80%. Медики ожидали рост заболеваемости только к январю, но эпидемия началась раньше срока — еще в декабре 2016 года. По-прежнему высок риск подхватить вирус у детей от 3 до 6 лет: заболевших стало на 10,7% больше. В детских палатах больниц появились дополнительные койки. Заболеваемость среди населения старше 18 лет за неделю выросла на 176%. В этом году Башкирию атакует так называемый «гонконгский грипп».

Своих легальных коллекторов в Башкирии нет

«Business FM Уфа» 17 января напомнило, что коллекторы, зарегистрированные на территории Башкирии, пока не могут действовать на законных основаниях. С начала года организации, предоставляющие коллекторские услуги, должны состоять в государственном реестре. Прием документов для вступления и контроль деятельности коллекторов осуществляет служба судебных приставов. Однако пока в пределах региона в реестре никто не зарегистрировался. Пока на территории Башкирии вести коллекторскую деятельность на законных основаниях могут лишь филиалы компаний из других регионов, уже вошедшие в государственный реестр. На сегодня его участниками стали 26 агентств, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, Кировской и Пермской областях.

Скорбная статистика ДТП

18 января «Горобзор» констатировал, что в Башкирии за 2016 год в авариях погибли 516 человек. Всего же было зарегистрировано более 4,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий, ранения в которых получили почти 6 тыс. человек. По вине водителей произошло без малого 4 тыс. автоаварий, тогда как пешеходы стали инициаторами 598 дорожных инцидентов. По вине нетрезвых водителей произошло 412 ДТП, в которых погибли 81 человек, различные травмы получили 561 человек. В целом, за 2016 год задержаны более 32 тыс. пьяных автолюбителей. Снизилось количество аварий на

пешеходных переходах — их было совершено 328, 16 человек погибли и 333 получили травмы.

Подорожали овощи. Стабильно

Ряд СМИ в этот день зафиксировал повышение цен на ряд социально значимых продуктов питания. По сравнению с 9 января 2017 года, больше всего в регионе подорожали белокочанная капуста (17,08 рубля за кг) и морковь (22,26 руб) — на 2,6 и 2,5%% соответственно. Репчатый лук подорожал до 20,03 рубля за килограмм, картофель поднялся в цене до 19,47 рубля за килограмм. Шлифованный рис и сахар-песок подорожали на 0,4%— 50,23 рубля и 45,62 рубля за килограмм. Цельное пастеризованное молоко 2,2−3,2 процента жирности стало дороже за неделю на 0,3% — 45,24 рубля за литр. Пшеничная мука, мороженые и охлажденные куры, а также говядина (кроме бескостного мяса) поднялись в цене до 100,2% процента — 29,67 рубля, 130,30 рубля и 294,20 за килограмм. Незначительно упали в цене вермишель (46,32 рубля) и поваренная соль (9,29 рубля за килограмм). Молоко цельное стерилизованное 2,5−3,2 процента жирности, свинина, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов стали чуть дешевле (99,8% к уровню цен на 9 января) и стоят сейчас в среднем 60,79 рубля, 242,23 рубля и 42,62 рубля за килограмм, соответственно. Больше других продуктов подешевела за неделю в республике мороженая неразделанная рыба (98,3%) — 131,45 рубля за килограмм. В региональном Госкомторговли ситуацию на потребительском рынке Башкирии назвали стабильной. Там отмечают, что рост цен в январе на некоторые социально значимые продукты питания является традиционным для зимы. Удорожание связано с сокращением предложения овощной продукции, повышением закупочных цен у оптовых поставщиков и сезонным фактором. При этом, по данным статистики, стоимость овощей сегодня значительно ниже, чем была в январе 2016 года.

Уфа: первичка дешеветь не будет?

«Комсомольская правда в Уфе» 18 января задалась вопросом, что будет в Уфе с ценами на недвижимость в 2017 году. Вот уже который год цены на вторичку медленно, но падают. Прекратился и безудержный рост стоимости новых квартир. Так, по итогам 2016 года цена за квадратный метр на первичном рынке выросла всего на 5%. И это при том, что с 2010 по 2015 год квартиры в Уфе подорожали в два раза. Сейчас средняя цена за один квадрат в новостройке — 61,5 тыс. рублей. На вторичном рынке и вовсе обвал цен. За один год цена упала на 4,4%, а за два года подержанные квартиры подешевели на 16,5% — до 58,5 тыс. рублей за квадратный метр. Впервые за долгие годы вторичка стала дешевле первички. Эксперты сошлись во мнении, что первичное жилье

дешеветь не будет — застройщики давно просчитали свою выгоду и вряд ли будут отступать от намеченного маркетингового плана. А вот вторичка продолжит дешеветь. Впрочем, не так уж серьезно — для большинства сделок это снижение почти незаметно. Но если ипотеку с господдержкой все-таки отменят, покупатели хлынут на рынок вторичного жилья. И тогда цены пойдут вверх. По прогнозам экспертов, спрос на загородные дома будет расти только в пригородах Уфы и других городов. В глубинке цены снизятся.

«Башнефть» проверяют и штрафуют

19 января «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что Ростехнадзор по итогам плановой проверки АНК «Башнефть» обратился в суд с требованием дисквалифицировать четырех должностных лиц компании. Проверка проводилась с 17 октября по 26 декабря прошлого года в «Башнефти» и на девяти опасных производственных объектах компании. В результате Ростехнадзор привлек «Башнефть» и 25 должностных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 710 тыс. рублей. Компанию обязали устранить нарушения до 24 марта текущего года. На совещании, проведенном по итогам проверки, представители АНК заявили о готовности устранить все выявленные нарушения. Ростехнадзор также провел плановую проверку дочернего общества АНК «Башнефть-добыча». По итогам к административной ответственности привлечено юридическое лицо и 33 должностных лица, общая сумма штрафов составила 870 тыс. рублей. «Башнефть-добыче» выдано предписание об устранении нарушений до 13 апреля. Характер нарушений, допущенных головной и дочерней компанией, не уточняется.

Арестован полицейский, обвиняемый в пытках

Ряд СМИ в этот деть сообщил, что Верховный суд Башкирии принял решение об аресте до 12 февраля начальника отдела уголовного розыска Нефтекамска Ильвира Сагитова. На аресте полицейского настояла прокуратура. Он подозревается в пытках местного жителя Венера Мардамшина и взят под стражу в зале суда. Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении нефтекамских полицейских, которые в профессиональный праздник, 10 ноября прошлого года, задержали на улице Венера Мардамшина, доставили его в городской опорный пункт участковых, где избили с применением дубинок и электрошокера, а затем подвесили, потребовав признания в похищении местной предпринимательницы. При этом полицейские, как заявил следствию пострадавший, выпивали спиртное и принимали по телефону поздравления с профессиональным праздником. Медики установили у Венера Мардамшина, отказавшегося дать признательные показания, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом позвонка и многочисленные ушибы.

Берег укрепят за 2 млрд

«UfaTime» 19 декабря сообщило, что в 2017 году на берегоукрепление реки Белой в районе Монумента Дружбы будет выделено 1,1 млрд рублей из федерального бюджета, ещё 890 млн выделит республиканский бюджет. В федеральный план Года экологии также вошёл ряд крупных проектов, которые планируется реализовать в Башкирии, в частности: реконструкция комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехима», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков на заводе «Мономер», реконструкция очистных сооружений предприятия «Газпром нефтехим Салават».

Водка и пиво — социально значимые продукты?

20 декабря ряд СМИ сообщил, что в Башкирии за товарным ассортиментом социально значимых продуктов будут следить на правительственном уровне. Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей утвердил порядок проведения ежеквартального мониторинга в магазинах республики. Из документа следует, что сотрудники ведомства будут следить за представленностью на полках товаров, произведенных в республике. Для объективности мониторинг будет вестись сразу в нескольких торговых точках. В Уфе данные будут собирать как минимум по 50 магазинам, в Стерлитамаке — по 30. В других городах и муниципалитетах — по 15−20. В перечень товаров для мониторинга вошли 23 продукта: говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, хлеб, молоко, творог, сметана, масло сливочное, масло растительное, сыры твердые, яйца куриные, сахар-песок, мука пшеничная, макаронные изделия, крупа гречневая, питьевые и минеральные воды, картофель, капуста, лук репчатый, морковь, а также водка и пиво.

Оградите «коренных» пчёл от «кавказских»

Ряд СМИ в этот день отметил, что генетики, депутаты и ученые Башкирии всерьез озадачены проблемой исчезновения бурзянской пчелы, которая является брендом республики. По мнению экспертов, скрещивание медоносного насекомого с другими породами может привести к полному исчезновению вида уже через 20 лет. В связи с этим в регионе готовится законопроект, который мог бы уберечь от необратимости последствий и сохранить бурзянскую пчелу. Для этого специалисты в первую очередь намерены прекратить метизацию, а впоследствии расширить места обитания пчел. В последние годы генофонд медоносной пчелы стремительно теряет уникальность, смешивается с другими видами привозных пчел — кавказскими, карпатскими, узбекскими, которые являются носителями различных заболеваний. У завезенных пчел генетически отсутствует способность выживать в суровых условиях уральской зимы, и последующие поколения скрещенных пчел уже не могут выживать в диких условиях в дуплах.

40 млн на троих

Рядом СМИ 19 декабря также сообщалось, что за налоговые махинации и легализацию незаконных доходов осудят трех руководителей республиканских компаний. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании «Капитал-Строй-Инвест» Ваграма Меликсетяна, руководителя «Промреконструкции» Рауфана Ахметгареева и директора ООО «Спецкомплект» Игоря Шерышова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Как полагает следствие, с 2007 по 2010 годы обвиняемые, действуя от имени своих фирм, несколько раз перепродавали друг другу недвижимость по улице Цюрупы в Уфе. Данные сделки между взаимозависимыми организациями были фиктивными, и фактически переход права собственности на имущество не осуществлялся. Впоследствии обвиняемые представили документы по данным сделкам в налоговые органы для оформления вычета по НДС и, таким образом, незаконно получили из бюджета 40 млн рублей. Часть указанной суммы в размере 8 млн рублей они легализовали, погасив кредит одного из обвиняемых. Обвиняемые свою вину не признали. Ведется следствие и в отношении сотрудника налоговой службы по факту принятия им необоснованного решения о предоставлении налогового вычета.

Нагрузка на учителей вырастет

21 января ряд СМИ сообщил, что правительство Башкирии внесло изменения в план мероприятий, которые будут повышать эффективность образования. Власти намерены привести зарплаты педагогов к среднестатистическим показателям по региону. Согласно документу, на педагогов высших учебных заведений снизят нагрузку. Однако на воспитателей дошкольных учреждений и учителей школ, наоборот, увеличат. В частности, в следующем году численность детей на одного воспитателя в детсаду составит 13,4 ребенка, сейчас этот показатель равен 13,1. А заработная плата работников дошкольных учреждений будет приравнена к зарплате учителей общего образования. Количество обучающихся на одного учителя в следующем году составит 12,8 человек (в 2016 году — 11,8).

В Уфе — самый дешевый бензин в ПФО

«UfacityNews» в этот день сообщил, по официальным данным, в Приволжском федеральном округе самое дешевое топливо можно найти в Уфе. Здесь средняя стоимость бензина составляет 35,73 рубля: АИ-80 — 33,6 рубля, АИ-92 — 34,81 рубля, АИ-95 — 38,47 рубля. После Уфы следует Пенза, где средняя цена бензина равняется 35,99 рублям. Самый дорогой бензин — в Ижевске (36,94 рубля за литр). А вот дизельное топливо в столице Башкирии в список самых дешевых в ПФО не попало. На заправках Уфы литр дизтоплива можно приобрести в среднем за 38,13 рубля. А, например, в Чебоксарах его стоимость составляет 36,64 рубля. В конце декабря в Уфе выросли цены на бензин.

Градоначальник просит уфимцев помочь с уборкой снега

22 января ряд СМИ сообщал об обильных снегопадах и ухудшении ситуации на дорогах республики. Достаточно острая обстановка сложилась и в Уфе

Сибирский антициклон сменился в столице Башкирии активным североатлантическим циклоном, который принес сильные снегопады и метель. Администрация Уфы отчиталась, что всего с начала сезона было вывезено свыше 1 млн 400 тысяч кубометров снега. Качество уборки снега тщательно контролируется. Движение спецтехники, которые подключены к системе ГЛОНАСС, отслеживается в Службе спасения 112. Градоначальник Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям Уфы с просьбой: во время снегопадов, ожидающихся в ближайшие дни, оказать помощь по уборке. Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов, комментируя последствия сильных снегопадов в новогодние каникулы в Уфе, отметил, что во время «разбора полетов» власти Уфы получили «последнее предупреждение».

О долгах по зарплате

Ряд СМИ 22 января сообщил, что в Башкирии задолженность по зарплате на 1 января 2017 года достигла 1,2 млн рублей. По сравнению с прошлым годом задолженность значительно снизилась. Так, в 2016 году она составляла 3,24 млн рублей. Ряд организаций погасили задолженность. Среди них ООО «Сибайский завод буровых реагентов», ООО «Салаватское сельэнерго», МУП «Камский элеватор» и другие. Всего насчитывается семь таких организаций. Представители ГУП РБ «Мелеузовский лес» и ООО «Интеграл-АТП» взяли на себя ответственность погасить задолженность в кратчайшие сроки. В 2016 году в Башкирии возбуждено 23 уголовных дела по прокурорским материалам, связанным с долгами по зарплате. В итоге людям были возвращены сотни миллионов рублей.