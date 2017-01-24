Псков, 24 января, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Лидер фракции «Справедливая Россия» Псковского законодательного собрания Олег Брячак направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщает газета «Псковский антикоррупционный фронт», автор обращения обвинил областную администрацию в попытках помешать проведению уличных акций протеста за отставку главы региона Андрея Турчака.

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Как отмечает в письме Брячак, «во время проведения пикетов специально размещённый транспорт коммунальных служб закрывает видимость данных пикетов, тем самым провоцируя конфликтные ситуации». Издание напоминает, что 19 января областная администрация выпустила постановление, изменяющее регламент проведения мирных акций протеста в регионе. В соответствии с новыми правилами, вместо двух площадок, предусмотренных предыдущей редакцией закона для проведения митингов осталось лишь одна — сквер на пересечении Рижского проспекта и улицы Горького. «Вместо двух прежних привычных, удобных и заметных для граждан мест будет одно, да и то в сквере, где акцию, пикет или митинг будет увидеть нелегко», — констатирует депутат.

«Подобного рода препятствия выражению общественного мнения с учетом значительного резонанса акции «за отставку Турчака», — подчеркивается в открытом письме, — могут привести к акциям гражданского неповиновения и другим неконтролируемым формам выражения протеста».

Как напоминает «Псковский антикоррупционный фронт», кампания за отставку Андрея Турчака в Псковской области длится уже не первый месяц. В ходе неё, по данным издания, на митинги против губернатора на улицы Пскова вышло более тысячи человек, а соответствующая петиция на сайте change.org за два месяца уже набрала свыше 60 тысяч подписей.