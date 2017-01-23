Тула, 23 января, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Скоро будет год, как главой Тульской области стал Алексей Геннадьевич Дюмин. И пусть для начала с приставкой «врио», но никто тогда не сомневался в его победе. Подготавливая материал к публикации по итогам работы теперь уже избранного губернатора Дюмина, большинство опрошенных мною экспертов указывали на значительную роль Агентства Стратегических Инициатив в формировании инвестиционного имиджа региона. И действительно, были проведены многочисленные мероприятия с участием АСИ, созданы рабочие группы в правительстве региона, поставлены и реализуются задачи.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

С генеральным директором Агентства Стратегических Инициатив Андреем Сергеевичем Никитиным я встретился в офисе на 23 этаже здания правительства Москвы напротив Белого дома, с замечательным видом на город. Основанное в 2011 году под руководством Андрея Никитина Агентство Стратегических Инициатив, наблюдательный совет которого возглавляет лично Владимир Путин, открывает широкие горизонты для регионов.

Выступая на стратегической сессии АСИ, вы заявили что «важнейшая инвестиция в развитие региона — это квалифицированные кадры». Как сейчас обстоят дела в Тульской области с подготовкой кадров? Как АСИ принимает в этом участие?

Вы знаете, я бы сказал что у нас в стране дела с подготовкой квалифицированных кадров обстоят не очень в целом, и особенно рабочих кадров. И регионы делятся на две категории: те которые понимают и предпринимают определенные усилия для того чтобы эту ситуацию изменить, и те кто продолжают плыть по течению. Я точно знаю, что коллеги в Тульской области понимают и свои возможности, и свои ограничения и у них есть четкая программа развития этой системы. Здесь я бы выделил две основные точки: первое, это детский технопарк Кванториум, который позволяет детям на раннем этапе сориентироваться кем они хотят быть, и особенно если они хотят быть инженерами, химиками, физиками и так далее, и второе это корпоративный центр Росстеха, который сейчас создается совместно с союзом WorldSkills, союзом молодых профессионалов. Это как раз будет точка, где будут фокусироваться стандарты и оттуда пойдет изменение стандартов в колледжи, которые работают в Тульской области.

Спасибо президенту, перед Новым годом он выпустил очень значимое поручение о переходе экзаменов в колледжах на практико-ориентированные подходы. Что это значит? Как ни странно, у нас дети которые учатся в ПТУ и в техникумах, они сдавали на выходе теоретический экзамен. Это же смешно. То есть человек, который учится работать на станке он должен показать как он работает на этом станке. В этом случае он может в том числе побеждать на международных соревнованиях WorldSkills. Там теоретические знания на бумажке никого не интересуют.

Тульская область одна из пионеров, которая постепенно переводит обучение в колледжах на вот этот практико-ориентированный подход. Поэтому я думаю, что с точки зрения среднего профессионального образования у коллег из Тульской области есть план, и он будет реализован. Я так же понимаю, что с учетом ускорения жизни, с учетом наличия хорошей дороги и наличия скоростного железнодорожного сообщения открылось окно возможностей для того чтобы насытить университет хорошими кадрами, может в том числе кого-то из профессуры из Москвы перевести туда. Безусловно, там возможность жить в хорошем месте с хорошей экологией. Тула с точки зрения транспортной доступности стала не так далеко от Москвы, переезд не критичен.

Безусловно пока это только идея, и ни с кем не обсуждалась, но вот если мы посмотрим на мировые практики, то все ведущие мировые университеты не расположены в столицах. И Гарвард, и Кембридж, и Оксфорд, и Йель находятся в небольших городах относительно недалеко от крупных центров. И наверное мы придем к тому, что университеты начнут из Москвы потихонечку выезжать, потому что нужно строить современные кампусы, нужно создавать современную экосистему, что в городских условиях плотной застройки уже невозможно. Нормально, когда преподаватель живет рядом с университетом. И наверное когда-то это начнется в нашей стране.

Я считаю, что Тульская область это один из первых кандидатов на то, что и федеральные университеты начнут переезжать туда, создавая при этом по лучшим мировым практикам современные кампусы. Это не вопрос сегодняшнего и завтрашнего дня, и вам как уроженцу Тульской области известно, что когда переезжаешь мост через Оку, попадаешь в этот замечательный Заокский район, где и до Москвы близко и до Тулы недалеко. Очень удобное место.

В Тульской области реализован проект детского технопарка Кванториум. Это более современный аналог советских Дворцов пионеров. Вы уже рассказали об идее развития центров образования кампусного типа. Как вы как агентство будете содействовать этому, это будет задача только тульского губернатора, либо вы сможете ему помочь?

Вы знаете, агентство это ведь площадка, на которой вырабатываются какие-то решения, собственно и Кванториумы появились когда появилось некоторое количество людей, которые пришли к нам, сказали что есть такая идея. Мы помогли им эту идею упаковать, доложили президенту, он поддержал и идея стала развиваться. Если для создания промышленного университета кампусного типа потребуется наше участие как проектных менеджеров, мы обязательно поможем.

Одной из важных тем АСИ является национальная технологическая инициатива. Она стала продолжением заявления Дмитрия Медведева о модернизации промышленности. Идея абсолютно верная и своевременная. В Тульской области основной костяк промышленности — это оборонная и химическая отрасли. При неизбежном сокращении оборонзаказа тульским оружейникам придется перестраиваться на выпуск гражданской высокотехнологичной продукции. Как Агенство стратегических инициатив поможет оружейникам в этом направлении?

Вы знаете, национальная технологическая инициатива это не продолжение инициативы Дмитрия Медведева о модернизации промышленности. Национальную технологическую инициативу предложил президент в своем послании, и идея ее чуть в другом. Идея ее в том, что когда в каких-то прорывных отраслях образуется достаточное количество ученых, стартапов и инвесторов, и они готовы объединится в команду, АСИ должно выступить площадкой. Мы не придумываем эти направления, вот созрела история, люди пришли к нам и сказали что они готовы. Когда у людей возникает четкий запрос, АСИ готова им помочь этот запрос реализовать. Поэтому здесь мы в какой-то очень ограниченной степени опираемся на уже существующую промышленность. И национальная технологическая инициатива дело добровольное, мы никого не приглашаем, но принимаем тех кто сам приходит.

Я знаю, что те проекты которые поддержаны национальной технологической инициативой, например это проект связанный со сканированием Земли с помощью беспилотников, проект «Геоскан», они уже работают в Тульской области. НТИ в Тульской области есть, и есть люди и проекты которые на нее завязаны. Историческая промышленность, которая есть в Тульской области пока с этим связана достаточно слабо. Это пока скорее всего два встречных процесса, которые неминуемо пересекутся. Особенно учитывая то, что в оборонной промышленности находятся такие прорывные технологии, которые будут полезны гражданской промышленности.

Мы это с губернатором обсуждали, это одна из задач которая совместно стоит, сделать так, чтобы современные гражданские разработки были вовлечены в те предприятия, которые есть в области. И Ростех, который этими предприятиями управляет, активно работает в рамках национальной технологической инициативы.

Как вы в целом оцениваете взаимодействие с Тульской областью, и на чем оно у вас завязано больше, на отношениях с правительством региона или на личных отношениях с губернатором?

Так как мы не госорган, у нас нет обязанности безусловно работать со всеми регионами, мы работаем с теми регионами, у которых есть понимание целей и задач, когда они могут сформулировать то, что они от нас хотят. Исторически при прежнем губернаторе в Тульской области было очень активное взаимодействие с АСИ, и новый губернатор так же эту динамику поддерживает и усиливает. Коллеги из Тульской области к нам приезжают и ставят задачи, так же и мы приезжаем к ним. Мы любим те регионы, которые ставят нам задачи. И в этом смысле мне очень комфортно работать и с Алексеем Геннадьевичем Дюминым, и его командой. Но личные отношения личными отношениями, а вот умение ставить задачи в приоритете.

Что для нас важно в этой работе, так это то там работает именно команда, и там есть лидер Алексей Геннадьевич Дюмин, это лидер который умеет слушать свою команду. Даже в каком моменте он когда-то чего не знал, он с этим разбирается, он чему-то учится, у него этот процесс не заканчивается. Наверное, не будь у него такой сильной команды, ему было бы сложнее. При том что для меня важно, что новые люди которые пришли, они хорошо интегрировались с той командой, которая была при губернаторе Груздеве.

Интервью подготовил Александр Лучин