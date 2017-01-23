Казань, 23 января, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Верховный суд Татарии огласил приговор участникам организованной преступной группировки «Телестудия». Семь подсудимых, в зависимости от роли каждого, обвиняются в вымогательстве, похищении человека, разбоях и иных тяжких преступлениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Казани.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Информацию о преступной группе оперативники получили в начале 2015 года. В ходе разработки деятельности преступного формирования оперативники в кратчайшие сроки установили круг потерпевших и факты противоправных действий участников ОПГ. На основании собранной информации следственными органами были возбуждены уголовные дела за «Вымогательство», «Похищение человека», «Разбой», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Хулиганство», «Незаконное лишение свободы».

Все участники группировки были задержаны в июле 2015 года. В июле 2016 года СУ СК России по республике направило уголовные дела в Верховный Суд Татарии для рассмотрения и вынесения приговора.

По информации «БИЗНЕС Online», в совокупности члены ОПГ получили 61 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В прениях гособвинение просило для группировки 74 года лишения свободы.