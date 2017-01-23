Москва, 23 января, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Российской Федерации и Турции провели совместную воздушную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Алеппо. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

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Сообщается, что совместный авианалет ВВС России и Турции на позиции боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был совершен в районе населенного пункта Эль-Баб.

Уточняется, что военная операция была согласована с сирийскими властями. Для проведения авиаудара были привлечены три ударных самолета воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции. Всего было поражено 22 цели ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевая операция была проведена 22 января.