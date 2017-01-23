Севастополь, 23 января, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Правительство Севастополя планирует выставить на продажу тысячу гектаров сельхозземель для развития виноградарства, а также участки земли под жилую застройку. За счет продажи госсобственности региональные власти рассчитывают увеличить доходную часть бюджета в 2017 году на один миллиард рублей. Об этом на пресс-конференции 23 января заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виноградник

«Мы прошли первый этап по оценке трех участков площадью одна тысяча гектаров и стоимостью 420 млн рублей, которые могут быть проданы под виноградарство. Мы надеемся, что инвесторы будут готовы купить эти участки, — сказал Овсянников. — Помимо земель сельхозназначения нам необходимо подготовить и впервые провести аукционы по земельным участкам под жилищное многоэтажное строительство, что за последние три года не делалось».

Читайте также: Севастополь продаст госсобственность, чтобы выровнять доходы бюджета

Он добавил, что доходы от продажи государственной собственности в сумме один миллиард рублей запланированы бюджетом 2017 года. Согласно бюджету, в этом году собственные налоговые и неналоговые доходы Севастополя запланированы в сумме 12,2 млрд рублей при общем объеме доходов в сумме 30 млрд 514 млн рублей.

При этом врио губернатора подчеркнул, что по согласованию с минфином, необходимость в продаже госсобственности не будет сопряжена «с жестким требованием срочной и некачественной продажи объектов».

Овсянников также сообщил, что в настоящее время идет подготовка прогнозного плана приватизации, объекты будут реализованы на конкурсной основе, через аукционы.

Процедуры будут запущены к третьему кварталу 2017 года. «Других вариантов продажи движимого и недвижимого городского имущества, либо акций предприятий в 2017 году в Севастополе не предполагается», — заявил он.

Депутаты Севастополя утвердили бюджет с расходами в 34,5 млрд рублей