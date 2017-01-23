Москва, 23 января, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Можно сколько угодно выделять любые военно-воздушные зоны на Юго-востоке Украины, называя их любыми именами, но «Киев совершенно не контролирует ситуацию в Донбассе, и против этого факта не попрешь». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя указ президента Украины Петра Порошенко о выделении отдельной военно-воздушной зоны «Восток».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Какая-то фантасмагория, средневековое мышление в чистейшем виде. Но Киев — отнюдь не феодал, а республики в Донбассе — не его вассалы, и это на Украине давно бы следовало понять», — отмечает сенатор.

«Украинская власть не предпринимает ни одно шага, чтобы хоть как-то сгладить конфликт в Донбассе. Все делается с точностью, до наоборот», — сказал Клинцевич.

Президент Украины Петр Порошенко выделил в отдельную военно-воздушную зону «Восток» небо над провозглашенными республиками Донбасса.