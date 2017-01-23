Калуга, 23 января, 2017, 21:28 — ИА Регнум.



qimono После снегопада

Плохая чистка муниципальных дорог и недобросовестная уборка внутридворовых территорий после недавних обильных снегопадов в населенных пунктах Кировского, Сухиничского, Мещовского, Козельского и Людиновского районов, а также в Калуге и Обнинске вызвала серьезные затруднения в работе транспорта и законное недовольство граждан. Об этом шла речь 23 января на заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, огромное количество жалоб и обращений в жилищную инспекцию вызывает неудовлетворительная уборка территории возле домов по улицам Дубрава, Победы, Никитина, Кирова, Ленина, Московской в Калуге, где жители чаще всего жаловались на некачественную уборку снега, а также сосулек и наледи с крыш. По результатам проверки были составлены акты, а управляющим компаниям выданы предписания по устранению выявленных нарушений. Штраф за невыполнение лицензионных требований может составить до 250 тысяч рублей.

В этой связи губернатор области Анатолий Артамонов распорядился ужесточить требования к нерадивым управляющим компаниям: «Нужно безжалостно лишать лицензии недобросовестные управляющие компании, а их количество сократить в 10 раз. Тогда они будут работать и нам легче будет их контролировать».

Между тем, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM калужане говорили о том, что управляющим компаниям не страшны губернаторские санкции, так как они «добирают» потерянные в результате штрафов средства из «карманов» квартиросъёмщиков с помощью платежей за коммуналку.