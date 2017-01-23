Санкт-Петербург, 23 января, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России нашла нарушения в порядке проведения конкурса на строительство комплекса зданий для Верховного Суда РФ в Санкт-Петербурге и аннулировала этот конкурс. Об этом вечером 23 января сообщила пресс-служба ведомства.

Кирпич

Конкурс на выполнение подрядных работ по строительству комплекса зданий и сооружений для Верховного Суда проводило ФГУП «Строительное объединение» Управления делами президента РФ.

Поводом для рассмотрения условий конкурса комиссией ФАС стала жалоба ПСБ «Жилстрой» — одного из участников конкурса. Сама жалоба была признана необоснованной, но при ее рассмотрении выявлены нарушения Закона о закупках (223-ФЗ).

В частности, не была размещена на сайте проектно-сметная документация, некорректно установлены допуски саморегулируемых организаций как требование к составу заявки, некорректно установлен порядок оценки заявок.

«Антимонопольная служба признала ФГУП «Строительное объединение» нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс», — говорится в сообщении ФАС России.

По данным издания «Коммерсант», претензии ФАС также вызвало проведение торгов на такие крупные и разноплановые объекты единым лотом. «Если ФАС придет к выводу, что это нарушает закон о конкуренции, закупка может быть полностью отменена, и тогда заказчику придется объявлять торги повторно, что затянет начало стройки на несколько месяцев», — сообщал источник.

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В состав так называемого «судебного квартала», который должен быть построен на проспекте Добролюбова в Петроградском районе Петербурга, войдут собственно здание Верховного Суда, здание Судебного департамента при Верховном Суде, дворец танцев Бориса Эйфмана, жилой комплекс на 600 квартир (с паркингом) для судей и сотрудников аппарата суда, инженерно-технический блок и другие объекты.

Дворец танцев Бориса Эйфмана сможет принять 1200 зрителей в большом зале и 300 — в малом. Артисты получат в свое распоряжение большую репетиционную зону. Общая площадь зданий «судебного квартала» — 224 600 кв. метров. Проектировщики — ООО «Евгений Герасимов и партнёры» и архитектурное бюро «SPEECH».