Лондон, 23 января, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена в том, что стране необходимо собственное ядерное оружие, заявила глава британского правительства в интервью телеканалу Sky News.

Policy Exchange Тереза Мэй

Тереза Мэй отметила, что в июле 2016 года палата общин британского парламента одобрила финансирование программы модернизации межконтинентальных баллистических ракет британских сил ядерного сдерживания.

При этом Мэй подчеркнула, что лейбористы во главе со своим лидером Джереми Корбином выступают против обновления ядерного оружия Великобритании.

Стоит отметить, что на днях британские СМИ опубликовали информацию о том, что Министерство обороны и правительство Великобритании скрыло факт неудачного запуска с подводного ракетоносца баллистической ракеты Trident II D5. Запуск проводился у берегов США в июне 2016 года. Ракета после старта сбилась с заданного курса и ушла в сторону штата Флорида.