Москва, 23 января, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету одобрил смету расходов нижней палаты парламента на 2017 год, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Объем финансирования вырос по сравнению с 2016 годом и составил 10,9 млрд рублей.

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По словам замглавы аппарата Госдумы Сергея Поспелова, увеличение расходов связано в том числе с увеличением числа помощников депутатов — у парламентариев теперь не пять, а семь помощников, на которых законодателю выделяется ежемесячно 231 тыс. рублей (ранее на пять помощников выделялось 165 тыс. рублей).

Самая большая статья расходов нижней палаты парламента — расходы на зарплату депутатов и помощников, сообщил Поспелов, кроме того, значительные ассигнования направляются на экспертно-аналитическую работу и на зарплату аппарата — 1420 человек, уточнил Поспелов.

Смету Госдумы также обсуждает комитет нижней палаты парламента по регламенту.