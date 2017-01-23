Ставрополь, 23 января, 2017, 21:00 — ИА Регнум.



Votpusk.ru «Нижние минеральные ванны» в Ессентуках

В реконструкцию «Нижних минеральных ванн» в Ессентуках будет вложено свыше 700 млн рублей. На сегодня муниципальные власти подготовили концепцию реконструкции. Идет подготовка к реализации инвестпроекта.

Концепция предполагает создание на базе архитектурного памятника лечебно-оздоровительного комплекса, в котором будет оказываться комплексное лечение с применением местных природных ресурсов (минеральных вод, климата, грязей). Комплекс также будет располагать питьевыми бюветами. В нем расположится музейная экспозиция, посвящённая истории бальнеолечения в Ессентуках.

Реконструкция Нижних минеральных ванн запланирована на 2018−2019 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона. Объем инвестиций предварительный и будет уточняться.

Сегодня памятник архитектуры «Нижние минеральные ванны» находится в аварийном состоянии. Достопримечательность курортного города передана в частную аренду.

Отметим, что Нижние минеральные ванны — одна из главных архитектурных достопримечательностей города. Она находится в курортной зоне города, в Нижнем парке и занимает большую территорию напротив галереи минерального источника № 17.

Здание построено в 1902 г по проекту петербургского архитектора И.И. Байкова. Первоначально это было одноэтажное здание. В 1938 г. К нему был достроен второй этаж, левое крыло, центральный вход усилен портиком и монументальными колоннами.

Во время немецкой оккупации здание было сильно разрушено, но в послевоенные годы его восстановили и там начал работать самый большой в Европе ингаляторий. Из-за обветшалости здания, ингаляторий перестал работать.