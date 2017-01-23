Эль-Баб, Сирия, 23 января, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Штаб международной коалиции, возглавляемой США, 22 января передал ВКС России координаты объектов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Объекты были расположены в сирийской провинции Алеппо в районе города Эль-Баб.

Комплексы беспилотных аппаратов и средства космической разведки провели доразведку целей, после которой два самолёта ВКС России и два самолёта ВВС международной коалиции нанесли по объектам террористов авиаудары.