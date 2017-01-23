Ялта, Крым, 23 января, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Земельный участок площадью 2,8 га, ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому, передан в собственность города Ялты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города 23 января.

Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

Как сообщили в пресс-службе, Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск администрации Ялты о возврате в собственность муниципалитета земельного участка, расположенного за городским троллейбусным парком. Ранее данный участок, в период нахождения Крыма в составе Украины, был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем Коломойского.

«К сожалению, в Ялте довольно много таких земельных участков, которые в разные годы перешли из городской собственности в частную. Большая часть этих территорий принадлежала известным украинским олигархам. Сейчас мы постепенно возвращаем эти земельные участки и объекты недвижимости обратно в муниципалитет», — отметил глава администрации города Ялты Андрей Ростенко.

Сегодня же администрация Ялты сообщила о возвращении в собственность города зданий и сооружений базы отдыха «Тюзлер» общей площадью более трех тысяч квадратных метров, расположенных на земельном участке площадью 10 га. Решение принял Верховный суд Республики. В 2010 году здания базы отдыха были проданы по решению Ялтинского горсовета АО «Харьковоблэнерго». В феврале 2015 года прокурор Ялты внес протест на вышеуказанное решение, решение горсовета было отменено, а договор купли-продажи признан недействительным.