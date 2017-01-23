Курск, 23 января, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Петиция в поддержку курских трамваев за четыре дня собрала более 200 подписей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, автор петиции призывает органы власти вмешаться в ситуацию и финансово помочь «умирающему» МУП «Курскэлектротранс».

Трамвай, движимый лошадью. 1894

Автор петиции считает, что в Курске трамваи — самый удобный для льготной категории граждан транспорт — планомерно уничтожаются. В доказательство своих слов она приводит маленькие зарплаты водителей и кондукторов, а также моральную и техническую «старость» транспорта. Инициатор обращения отмечает, что в последний раз трамваи для областного центра закупались четыре года назад и к тому времени уже не были новыми.

Обращение кроме транспортной компании направлено в адрес компаний «Интегрированные Билетные Системы Курска», «Курскатомэнергосбыт», главе администрации города Курска Николаю Овчарову и его заместителю.

По данным городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства, средний возраст парка трамваев в Курске сейчас составляет 28 лет. Вопрос обновления трамвайного парка рассматривался неоднократно, но на закупку транспорта у бюджета нет денег. Один отечественный трамвай обойдется городу в 25 млн рублей, его импортный аналог — в 50 млн.

Чтобы поддержать работоспособность трамвайного парка, предприятие провело капитально-восстановительный ремонт 16 единиц подвижного состава и закупило 10 чешских трамваев после капитального ремонта. Проблемы в движении трамваев объясняют и сбоями в движении, связанными со скоплением автотранспорта и ДТП на трамвайных путях. Например, с 1 по 25 декабря 2016 года из-за ДТП постороннего транспорта и скопления автомобилей на трамвайной линии произошло 33 случая задержки движения.