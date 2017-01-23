Вашингтон, 23 января, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое фактически прекращает участие США в переговорном процессе о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает 23 января Agence France-Presse.

DonkeyHotey Stop TPP

Напомним, ранее Трамп заявил, что ТТП является «убийцей рабочих мест» и «насилием» над интересами США. По мнению Трампа, основой экономической политики США в отношении других государств должен стать протекционизм, что, в свою очередь, должно привести к росту таможенных пошлин на импорт в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран, ранее подписавших ТТП, заявили о «продолжении соглашения», вне зависимости от того, каким будет «решение Вашингтона». А Китай предлагает альтернативное соглашение о свободной торговле для стран региона — Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.