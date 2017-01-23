Киев, 23 января, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Власти Украины по уровню враждебности к украинскому народу уступают только России и Путину, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченкоя в интервью изданию «Фраза.уа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

По мнению Савченко, до граждан Украины надо донести мысль о том, что отключающая им мозг и ожесточающая их сердце при помощи пропаганды киевская власть на самом деле является их врагом номер два, уступая по враждебности лишь России и Путину.

Стоит отметить, что эту мысль Надежда Савченко сопроводила призывом «думать головой».

Напомним, депутата Надежду Савченко, несколько месяцев назад провозглашаемую героем и символом борьбы Украины с врагами, подвергают жесткой критике и обвиняют в государственной измене за призывы к прямым переговорам с руководителями ДНР и ЛНР и публикацию списков военнослужащих украинской армии, находящихся там в плену и ожидающих обмена.