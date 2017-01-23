Минск, 23 января, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Белорусские СМИ сообщают об отмене рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Минск и обратно 23 января без разъяснения причин.

Clay Gilliland Cалон самолета авиакомпании «Аэрофлот»

В частности, не были организованы рейс в 15:15 из Москвы в белорусскую столицу, а также обратный рейс из Минска в 19:20.

В то же время, согласно онлайн-табло аэропорта «Шереметьево» регистрация на вечерний рейс в 22:55 осуществляется.

Как передаёт государственная «Белтелерадиокомпания», подобного рода отмены рейсов у «Аэрофлота» наблюдаются уже несколько недель, причём первое время авиакомпания мотивировала изменения в расписании плохими погодными условиями, но теперь причины отмены рейсов не разъясняются.

Следует отметить, что ранее 23 января сообщалось об отмене 30 рейсов из «Шереметьево» и шести рейсов из «Домодедово», а также задержке ещё в общей сложности 13 рейсов. На сегодняшний день в столичном регионе прогнозировалась облачная погода, местами снег.