Астана, 23 января, 2017, 19:30 — ИА Регнум. На переговорах по межсирийскому урегулированию в Астане произошла драка между журналистами арабских телеканалов, сообщает RT.

Kremlin.ru СМИ

По информации RT, во время выхода к журналистам главы делегации правительства Сирии, постпреда САР в ООН Башара Джаафари, операторы арабских телеканалов не смогли поделить пространство, чтобы не мешать друг другу. Конфликт между ними разгорелся стремительно, но окружающие сумели не менее быстро их успокоить.

Напомним, состоялось первое заседание сторон сирийского конфликта, прибывших на переговоры в Астану. Руководитель делегации законного правительства Сирии Башар Джаафари отметил очень высокий уровень организации мероприятий.