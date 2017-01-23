Астана, 23 января, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Делегация сирийского законного правительства не покидала Астану и продолжает свое участие в межсирийских переговорах. Об этом сегодня, 23 января, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник.

Флаг Сирии

Сообщается, что делегация Сирийской Арабской Республики остается в Астане и продолжает участвовать в межсирийских переговорах. Скоро представители делегации встретятся со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что делегация официального Дамаска спешно покинула отель в Астане, где она ранее разместилась. Выяснилось, что отель действительно покидал глава сирийской делегации, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Напомним, в Астане начались межсирийские переговоры, в которых напрямую участвуют представители законного сирийского правительства и представители так называемой вооруженной оппозиции. Переговоры проходят под патронатом России, Ирана и Турции.