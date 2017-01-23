Мосул, Ирак, 23 января, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака полностью контролируют восточную часть Мосула, последние очаги сопротивления боевиков были подавлены, говорится в заявлении министерства обороны Ирака, сообщает 23 января Reuters.

The U.S. Army Мосул, Ирак

«Вооруженные силы Ирака полностью освободили левый берег города Мосул, нанесли тяжелый ущерб противнику в живой силе и технике», — говорится в сообщении, опубликованном на веб-сайте министерства обороны Ирака.

Напомним, город Мосул является последним крупным оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале битвы за Мосул, который бывший президент США Барак Обама многократно обещал освободить к концу 2016 года.