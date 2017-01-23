Липецк, 23 января, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Валентина Матвиенко приняла на рассмотрение инициативы Липецкой области об изменении федерального законодательства о развитии народных предприятий и кооперации, а также обещала помочь с финансированием социальных проектов по возрождению домов культуры и строительству центров общей врачебной практики в сельской местности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, совещание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором приняли участие главы муниципальных районов и городов, председатели райсоветов, руководители правоохранительных органов, исполнительных органов власти, учреждений и организаций, прошло 23 января в рамках рабочего визита спикера Совфеда.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Глава администрации области Олег Королев обратил внимание на приоритетные направления региона — развитие кооперации и создание народных предприятий. На основе опыта Липецкой области разрабатывается программа Минсельхоза. «Кооперация у нас развивается стремительно, уже сегодня она приносит людям дополнительный доход. В трех районах-флагманах за прошлый год члены кооперативов получили доход в один миллиард рублей. Во многих районах потребительские кооперативы уже помогают кредитованию малого бизнеса, на 100% обеспечивая предпринимателей финансовыми ресурсами», — сказал глава региона. Он обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать инициативные предложения Липецкой области, касающиеся изменений федерального законодательства в части развития кооперации и народных предприятий. Спикер Совфеда ответила, что рассмотрит это обращение, подчеркнув, что при развитии потребительской кооперации важно обеспечить государственный контроль.

На совещании были представлены социальные программы строительства сельских домов культуры и центров общей врачебной практики, инициатором которых выступил Королев. Программа строительства домов культуры нового типа рассчитана на четыре года — с 2017 по 2020. «Планируется ввести в строй 35 сельских домов культуры на 100 и 200 посадочных мест по проектам министерства культуры РФ. Предварительная стоимость строительства этих объектов составляет от 15 до 20 миллионов рублей. Запланирована и реконструкция старых досуговых центров в селах. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 миллионов рублей», — рассказал начальник управления культуры и туризма Вадим Волков.

В рамках регионального проекта «Сельское здравоохранение» в селах будут появляться новые медицинские учреждения. По поручению главы региона разработан план возведения 25 центров общей врачебной практики. На это потребуется три года. Объем финансирования проекта по развитию сельского здравоохранения составляет 910 миллионов рублей, в том числе 814 миллионов — из областной казны. Еще 96 миллионов регион получит из федерального бюджета.

Валентина Матвиенко одобрила социальные инициативы Липецкой области «Профильным министерствам уже даны соответствующие поручения, а мы в Совете Федерации возьмем эту тему на контроль, чтобы постараться увеличить финансирование», — заявила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко 23 января находится в Липецке с рабочей поездкой. Она посетила новый корпус перинатального центра, Липецкий областной сосудистый центр, объекты особой экономической зоны «Липецк» и Новолипецкого металлургического комбината, а также провела встречу с главой региона Олегом Королевым.

Читайте также:

Валентина Матвиенко посоветовала липецкому роддому развивать телемедицину

Валентина Матвиенко посетила Липецкий областной сосудистый центр

Матвиенко опровергла политические причины закрытия фабрики Roshen в Липецке