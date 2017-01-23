Тромсё, Норвегия, 23 января, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В норвежском городе Тромсё сегодня, 23 января, начала работу международная конференция «Арктические рубежи» (Arctic Frontiers), посвященная устойчивому развитию Арктического региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, площадка форума собрала экспертов, бизнесменов и высокопоставленных министров из Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии, Канады, США. Среди ключевых спикеров, представляющих Россию, министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, проректор Европейского университета в Петербурге Никита Ломагин, вице-президент UArctic, советник ректора САФУ по международному сотрудничеству Марина Калинина.

P J Hansen Арктика

В этом году в центре внимания участников конференции будут вопросы сохранения и устойчивого развития арктических морей и Северного ледовитого океана. Обсуждаются аспекты экологического, климатического и научного международного сотрудничества, возможности экономического освоения арктических морей.

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Стоит обратить внимание, что в программе первого дня конференции есть специальная секция, посвященная политике России в Арктике. Делегаты попытаются выяснить, как вести сотрудничество с РФ на правительственном и региональном уровне в свете текущей геополитической ситуации, как изменится политика России в Арктике в связи с решением сирийского и украинского кризисов.

Согласно программе, от России в данной секции выступают проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин и уволенный из Петрозаводского госуниверситета доцент Глеб Яровой. Отметим, причиной увольнения ученого стал «прогул»: дважды кандидат политических наук выезжал на международные конференции без командировочного удостоверения вуза. Одна из таких поездок — на арктическую конференцию в Хельсинки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, норвежская сторона в качестве организаторов приглашала министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять участие в конференции. «Арктические рубежи», полагают в Норвегии, могли бы стать площадкой для обсуждения как насущных региональных, так и международных тем. После присоединения Крыма Осло и Москва свели к минимуму контакты на высшем уровне. На конференции вместо Сергея Лаврова официальную позицию России представляет Владимир Барбин, старшее должностное лицо в Арктическом совете.

Отметим, что в Тромсё помимо премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг приехали также премьер Финляндии Юха Сипиля, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, главы профильных министерств арктических стран.