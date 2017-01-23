Радио REGNUM: второй выпуск за 23 января
Москва, 23 января, 2017, 18:30 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Астане начались переговоры по Сирии;
- В России с 1 февраля проиндексируют страховые пенсии на 5,4%;
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил Владимиру Путину недовольство в связи с укреплением российского военного присутствия на южных Курилах;
- Хакеры разместили в газете The New York Times анонс о российских ракетных атаках на США;
- Президент США Дональд Трамп заявил о готовности бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями».