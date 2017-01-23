Москва, 23 января, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Законопроект о сокращении срока действия договора найма жилья для детей-сирот внесло в Госдуму заксобрание Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Предусматривается, что по решению органа исполнительной власти региона в порядке и на условиях, установленных законодательством субъекта РФ, срок действия договора найма специализированного жилого помещения для сирот может быть сокращен, но не ранее чем через два года шесть месяцев со дня его заключения. Сейчас срок действия такого договора составляет пять лет.

Установленное законом пятилетнее ограничение на передачу жилых помещений, находящихся в оперативном управлении бюджетного учреждения Вологодской области, пользователю по договору социального найма влечет ежегодное увеличение финансовых затрат из бюджета области на их содержание, отмечают авторы.