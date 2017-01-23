Москва, 23 января, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышающих коэффициентах земельного налога для объектов незавершенного жилищного строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января. Законопроект был инициирован правительством РФ.

CEphoto, Uwe Aranas Недостроенный дом

В соответствии с Налоговым кодексом, до момента завершения жилищного строительства и госрегистрации прав на построенный объект недвижимости владельцы земельных участков, предусмотренных для жилищного строительства, уплачивают земельный налог с учетом повышающих коэффициентов. Законопроектом предлагается скорректировать порядок применения коэффициентов с учетом сроков и видов жилищного строительства, определяемых градостроительным законодательством.

Так, собственники земельных участков, на которых, в соответствии с документацией по планировке территории, предусмотрена застройка под жилье, будут платить налог с учетом коэффициента 2 в течение 10 лет, если общая площадь строительства составляет от 500 тыс. до 1 млн кв. метров, и в течение 15 лет, если документацией по планировке территории предусмотрено строительство домов общей площадью свыше 1 млн квадратных метров. Если эти сроки истекли, коэффициент удваивается.

Собственники же участков с разрешенным использованием под ИЖС будут платить налог с коэффициентом 2 по истечении 10 лет с даты госрегистрации прав на земельный участок вплоть до месяца регистрации индивидуального жилого дома. В соответствии с законопроектом, повышающие коэффициенты сохранятся и при смене собственников (за исключением наследования участков под ИЖС), разделе, выделе или объединении участков.

Вместе с тем такие коэффициенты предложено не распространять на земельные участки, разрешенное использование которых предусматривает ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал законопроект важным, «по существу, меняющим налоговую политику в этой сфере». «Мы начинаем стимулировать застройку», — подчеркнул он. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 8 февраля.