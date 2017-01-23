Калининград, 23 января, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Реконструкция взлётно-посадочной полосы с сопутствующей инфраструктурой в калининградском аэропорту «Храброво» должна быть полностью завершена к последнему дню 2017 года — 31 декабря. Такая дата прозвучала сегодня, 23 января, на выездном совещании главы Росавиации Александра Нерадько по вопросам реконструкции аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Gov39.ru Калининградский аэропорт.

Нерадько напомнил, что в конце декабря 2016 года сменился подрядчик работ по реконструкции аэродрома и был заключён новый контракт с ОАО «Центрдорстрой». По словам руководителя Росавиации, у нового подрядчика есть все возможности завершить строительные работы в срок, финансирование со стороны федерального центра обеспечено.

На совещании были анонсированы некоторые неудобства для авиапассажиров. С 15 марта по 15 апреля полеты в «Храброво» будут выполняться на укороченную часть взлётно-посадочной полосы, что повлечёт ограничения по пассажировместимости на типы принимаемых воздушных судов. Временные неудобства связаны с необходимостью провести ремонтные работы на одном из участков полосы.

«Вместе с тем в этот период пассажиропоток ещё не достигнет пиковых значений, поэтому жители региона не должны почувствовать временные ограничения», — считает в Росавиации.

В пресс-службе агентства корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что реконструкцию и развитие аэропорта «Храброво» в 2014—2017 гг. выделено из федерального бюджета в 4 млрд 91 млн. рублей.

Первый этап работ состоит из реконструкции взлётно-посадочной полосы с удлинением до 3350×45 м и оборудованием по I—II категории ИКАО, рулежных дорожек РД-6 и РД-7, перрона на 24 места стоянки воздушных судов, площадки противообледенительной жидкости, строительство скоростной рулежной дорожки РД-D и участка магистральной МРД-М, очистных сооружений № 1 и № 2 (ОС № 1 и ОС № 2), стартовой аварийно-спасательной станции (САСС), ограждения, патрульной дороги, системы электроснабжения.

Второй этап работ состоит из строительства пассажирского перрона с оснащением светосигнальным оборудованием, наружным освещением, средствами технического обслуживания воздушных судов.

ИА REGNUM напоминает, что в начале нового, 2017 года калининградский аэропорт стал антигероем в российских и иностранных СМИ. 3 января в «Храброво» произошло лётное происшествие — аэробус «Аэрофлота» совершил жёсткую посадку, сломав переднюю стойку шасси. Технический персонал калининградского аэропорта не смог оперативно эвакуировать лайнер, в результате чего последовал пассажирский коллапс: в течение двух суток не смогли вылететь 2452 пассажира.