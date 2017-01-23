Москва, 23 января, 2017, 17:54 — ИА Регнум. За регистрацию СМИ всех форм периодического распространения будет установлены единые госпошлины, их размер будет варьироваться в зависимости от территории распространения СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам. Законопроект был инициирован правительством РФ.

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Действующая редакция НК РФ устанавливает дифференцированный размер госпошлины за госрегистрацию СМИ в зависимости от формы распространения СМИ (периодические печатные издания, информационные агентства, а также радио-теле — видеопрограммы, кинохроникальные программы и иные средства массовой информации), территории распространения СМИ и его специализации.

«Существующий подход к взиманию госпошлины влечет необходимость проведения заявителем дополнительного анализа норм законодательства с целью определения размера госпошлины, подлежащей уплате», — отмечают в правительстве РФ.

Законопроект предусматривает, что за госрегистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации СМИ, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на всей территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина составит 8 тыс. рублей. Если речь идет о СМИ, которое распространяется на территории одного субъекта РФ, размер пошлины составит 4 тыс. рублей. Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о госрегистрации СМИ составит 350 рублей. Госпошлина за выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ составит 8 тыс. рублей.

При регистрации СМИ рекламного характера размер госпошлины увеличивается в 5 раз. При регистрации СМИ, специализирующегося на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения размер госпошлины уменьшается в 5 раз.