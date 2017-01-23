Ярославль, 23 января, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В отношении известного ярославского адвоката, депутата муниципалитета Ярославля и председателя регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Владимир Зубков, одновременно информация об уголовном деле без фамилии подозреваемого распространена на сайте ярославского управления СКР.

Фото страницы Владимира Зубкова в Facebook Владимир Зубков

Депутат подозревается в покушении на мошенничество. По версии следствия, Зубков решил взыскать с бывшего подзащитного 2 миллиона 500 тысяч рублей и обратился в суд, где представил в обоснование исковых требований несколько подложных документов, выполненных путем монтажа. Данные документы суд не принял в качестве доказательств, что явилось основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Сам Владимир Зубков постановления о возбуждении против него уголовного дела не получал.

«Постановление о возбуждении дела я не получал. Если по факту — никакого мошенничества, никакого подлога я не осуществлял. Это не соответствует действительности. Я связываю возбуждение этого дела против себя с политической или правозащитной деятельностью. Полгода остается до выборов депутатов муниципалитета, и не все хотят меня видеть в следующем созыве. К тому же, как адвокат, как правозащитник я веду два резонансных уголовных дела. Одно из них связано с тем, что мой подзащитный осужден на 19 лет лишения свободы за убийство, которого он не совершал, а основной свидетель обвинения сам находится за решеткой. Другое — с мошенничеством, организаторов которого мы хотим отправить за решетку», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM сам Владимир Зубков.

Часть 4 статьи 159 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишения свободы на срок до 6 лет. Пока следствие не определилось, какую меру пресечения оно хочет избрать для адвоката и политика.