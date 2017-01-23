Москва, 23 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах для водителей, не пропустивших транспорт со спецсигналами внес в Госдуму депутат Андрей Палкин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Спецсигнал

Так, согласно поправкам в КоАП, непредоставление преимущества в движении в том числе «скорой помощи» влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Таким образом, предлагается увеличить санкции, приравняв к санкциям за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Автор отмечает, что проект закона разработан для предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и приводящих к непоправимым последствиям. Одна из таких ситуаций произошла на территории Камчатского края: 12 января 2017 года в Петропавловске-Камчатском, автомобиль преградил путь карете скорой помощи, направляющейся на вызов, в результате пациент скончался до приезда врачей.