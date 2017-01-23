Вильнюс, 23 января, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В столице ЕС Брюсселе — волнения. Здание одного из важнейших учреждений — Совета ЕС — накрыла «лавина молочной муки», сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 января, в Ассоциации производителей молока Литвы.

Уинслоу Хомер. Дойка. 1875

Во время символической акции производителей молока ЕС, организованной во время заседания министров сельского хозяйства, с неба «посыпалась» молочная мука. Цель этой акции — обратить внимание учреждений «на очень деликатную ситуацию в молочном секторе», огромные запасы молочной муки в интервенции, которое Еврокомиссия намерена выпустить на рынок, и необходимость взяться за постоянное регулирование молочного рынка.

«Получая куда более низкие прямые выплаты, чем фермеры других стран ЕС, но неся аналогичные производственные убытки, литовские производители молока вынуждены конкурировать на общем рынке ЕС и выживают в очень трудных условиях», — подчеркивает председатель Совета Ассоциации производителей молока Литвы Йонас Вилёнис, который в Брюсселе сопровождал группу производителей молока из Литвы. К акции присоединились члены этой ассоциации, поддерживая требования организатора мероприятия — Европейского молочного совета — и подчёркивая, что хотя временно ситуация с закупочными ценами на молоко не такая напряженная, как была несколько месяцев назад, «было бы наивно надеяться на долговременное улучшение, пока рынку не будет возвращено регулирование, которое до этого успешно работало на протяжении многих лет».

«Мы полностью поддерживаем требование Европейского молочного совета срочно ввести общую и постоянную меру регулирования молочного рынка, которая была бы альтернативой для режима квот на молоко. Надеемся, что это наше требование поддержит и министр, прибывший на совет министров сельского хозяйств ЕС», — сказал Вилёнис. Желание литовских производителей молока конкурировать на рынке ЕС на честных условиях поддерживает и член Комитета сельского хозяйства и развития сельской местности Европарламента Бронис Ропе.

«Вопрос ситуации в молочном секторе — один из основных вопросов рабочей повестки Комитета. Я прекрасно знаю, какие трудные времена переживает молочный сектор. Европарламент уже не раз признавал, что отказ от квот на молоко был существенной ошибкой, которая вызвала полный хаос в секторе и привела не одного фермера к банкротству. Молоко — это не тот товар, который можно держать на складе до появления лучших цен. Поэтому молочный рынок нельзя оставлять полностью либеральным, иначе через год-другой на карте ЕС останутся только промышленные молочные заводы. Я поддерживаю борьбу наших производителей молока за существование, я готов и дальше целенаправленно работать по этому вопросу», — утверждает европарламентарий.