Тбилиси, 23 января, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что западные политики делают безответственные заявления относительно перспектив вступления Грузии и Украины в НАТО.

Giorgi Balakhadze Мечта Грузии о НАТО

Грузинская телекомпания «Имеди» распространила перевод на грузинский язык отрывка из интервью Франсуа Фийона изданию Le Monde. При этом приводится лишь общая ссылка на сайт этого издания, где само заявление Фийона отсутствует, а источником информации называется «надежный источник».

«Просто мы должны признать, что Грузия и Украина не смогут вступить в НАТО и Евросоюз… Всегда ли Запад заслуживал доверия? Мы никогда не вводили Россию в заблуждение в вопросах Ливии, Косово, экономического партнерства с Евросоюзом? Ответственность России велика, но эта ответственность лежит не только на России», — передает слова Фийона телекомпания «Имеди».