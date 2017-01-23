Тбилиси, 23 января, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Судя по результатам опроса общественного мнения, проведенного грузинской телекомпанией «Маэстро» в прямом эфире в ходе передачи «Линия огня» 22 января вечером, число сторонников вступления Грузии в НАТО резко сократилось.

Nato.int Грузия и НАТО

Опрос проходил на фоне дискуссии между лидерами двух непарламентских партий — Георгием Джапаридзе от политического центра «Гирчи» и Джонди Багатурия, лидером партии «Картули даси». Первый выступал в качестве сторонника вступления Грузии в альянс, второй приводил доводы против членства в НАТО.

Результаты опроса впервые за последний период в Грузии оказались далеко не в пользу евроатлантической интеграции Грузии: к концу передачи за членство в НАТО проголосовали лишь 8% опрошенных, а против — 92%.

По мнению Георгия Джапаридзе, изменение отношения населения Грузии к НАТО объясняется изменением позиции нынешнего правительства по отношению к России, смягчением риторики в грузино-российских отношениях, отсутствием противодействия российской пропаганде и неправильным донесением до общества заявлений нового президента США Дональда Трампа.

Иное объяснение происходящему дает Багатурия, по мнению которого, НАТО как организация свою функцию утратила и превратилась в организацию-банкрота.

По словам лидера партии «Картули даси», в свое время организация НАТО была создана как противодействие СССР и блоку Варшавского договора, но после распада Советского Союза и этого блока свою прежнюю функцию утратила, а отсутствие конкурента превратило НАТО в организацию, у которой появилось ощущение безнаказанности.

«Так как конкурента у нее уже не было, она (НАТО) в основном занималась организацией в разных странах цветных революций, переворотов, массовых убийств людей, свержением действующих режимов и приведением к власти новых режимов, содействием экстремизму, а затем использовала подстрекаемых ею же экстремистов и финансируемых ею вооруженных радикалов в разных странах. НАТО превратилась в организацию, съеденную временем и стала моральным банкротом», — констатировал Багатурия.

Ранее телекомпания «Имеди» сообщила об успешном завершении переговоров с владельцами телекомпании «Маэстро», приобретении контрольного пакета акций «Маэстро» и планах по созданию нового крупного медиа-холдинга, в который также войдут телеканал GDS, ряд радиокомпаний, газет и журналов.

Грузинские эксперты предсказывали, что такое изменение внесет коррективы в редакционную политику телекомпании «Маэстро», которая все предыдущие годы была явно прозападной. Они также предполагали, что в действительности телеканал GDS закупил акции телекомпаний «Имеди» и «Маэстро», а за новым медиа-холдингом может стоять бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, которого считают реальным учредителем и определителем политики телекомпании GDS.