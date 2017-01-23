Ленинградская область, 23 января, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Более 10% жителей Ленинградской области после принятия в регионе Социального кодекса будут лишены возможности получать социальные выплаты. Об этом сегодня, 23 января, на встрече с журналистами сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. Он также объяснил, почему уже во второй раз снял этот документ с рассмотрения Законодательного собрания региона.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Напомним, глава Ленобласти предложил разработать Социальный кодекс, направленный на увеличение поддержки областным бюджетом нуждающихся семей за счет прекращения выплат тем, кто и так имеет достаточный доход. Разработка его длится с начала 2016 года.

«В районе 10−11% граждан (порядка 30−33 тыс. человек) выпадут из того объема социальной помощи, которая есть на сегодняшний день», — сказал губернатор, говоря о последствиях принятия документа.

При этом, подчеркивает глава региона, Социальный кодекс позволяет увеличить социальную помощь в некоторых случаях вплоть до 50%.

«Мы хотели увеличить социальную поддержку граждан не только за счет бюджета Ленинградской области — это была бы сама простая формула. Мы хотели сделать Социальный кодекс <…> ориентиром, маяком для других субъектов Российской Федерации, где все социальные выплаты были бы завязаны на критерии нуждаемости: то есть, не платить всем и по чуть-чуть, а платить больше, но тем, кто больше в этом нуждается», — пояснил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, во главу угла ставится политика борьбы с бедностью, которую уже давно прошли все развитые страны. В пример Дрозденко привел Швецию, где проблему бедности решают не только за счет средств государства, но и за счет средств среднего класса.

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Как сообщало ИА REGNUM, Социальный кодекс Ленобласти уже дважды был отозван губернатором региона из парламента Ленобласти для доработки. Последний раз — спустя месяц после внесения на рассмотрение Заксобрания и за неделю до заседания парламента. В проекте второпях были изменены цифры и формулировки, в результате вместо заложенных на реализацию кодекса бюджетных 455 млн рублей, расходы по проекту составили 280,2 млн рублей.

Сегодня глава региона пояснил причины повторного отзыва документа. «Одна из причин, почему я в очередной раз отозвал кодекс, из-за того, что мы умудрились в момент отсылки кодекса в Законодательное собрание внутри правительства не найти правильной формулировки и по ходу пытались их менять. Так нельзя. У меня был серьезный разговор с исполнителями», — сказал Дрозденко.

Второй причиной отзыва Социального кодекса из Заксобрания стали ошибки в таблицах. «Даже сегодня, окончательно смотря таблицы, увидели некоторое арифметическое несоответствие. Этого тоже не должно быть. Соцкодекс будет отправлен на рассмотрение Заксобрания региона только в том случае, когда мы четко внутри правительства будем понимать каждую формулировку и цифру, и за нее все, начиная от специалиста и заканчивая губернатором, будем отвечать. <…> Мы должны научиться, и прежде всего комитет по социальной защите, видеть за каждой цифрой человека», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, что меры социальной поддержки, согласно идее Социального кодекса, будут рассчитываться исходя из критерия нуждаемости, равного среднему доходу в Ленобласти. На 2017 год он прогнозируется на уровне 28 тыс. 505 рублей на члена семьи. Эту сумму глава региона называет «отсечкой».

По некоторым видам соцпомощи отсечка уже установлена, по другим — будет вводиться с принятием Соцкодекса. Например, ежемесячное пособие на ребенка: семья, имеющая доход ниже 28 505 рублей дохода на члена семьи, получит уже не 20 тысяч, а 30 тысяч — выплата увеличивается на 50%. При этом, рассказал губернатор, с 16,5 тыс. до 13 тыс. уменьшится количество получателей этой выплаты, с увеличением нагрузки на бюджет на 68 млн 718 тыс. рублей.

Также с принятием Соцкодекса из категории получателей выплат на приобретение школьной формы выпадает 2 тыс. человек, а сумма самой выплаты увеличивается с 2,3 тыс. до 6 тыс. рублей.

Увеличиваются размеры по единовременным выплатам без установки отсечек, а также по тем выплатам, которые касаются серьезных заболеваний, инвалидности. Так, госпомощ на лекарства возрастет с 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Ежемесячное пособие на ребенка — это те суммы, которые у меня всегда вызывают определенное раздражение. Сегодня ежемесячное пособие на ребенка составляет от 439 рублей до 1200 рублей. Теперь эти суммы составят от 800 до 1700 рублей. В данном случае у людей будет интерес собирать справки, потому что выплаты реально увеличатся», — считает глава региона.

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В любом случае, заверил губернатор, независимо от того, будет принят Социальный кодекс или нет, ситуация в Ленинградской области не ухудшится.

«Дискуссия будет идти в основном по критерию нуждаемости и степени отсечки. Но мы все четко понимаем, что принятие нового Социального кодекса не ухудшает ситуацию в Ленинградской области и не ставит задачу экономии бюджета», — подчеркнул Дрозденко.

Глава региона напомнил, что Ленобласть — один из немногих субъектов РФ, который не только полностью выполняет взятые на себя социальные обязательства, но и запланировал на этот год индексацию социальных выплат на 6% по основным мерам поддержки.

Более того, отметил Дрозденко, Ленобласть сегодня единственный субъект на Северо-Западе, который ввел ежемесячную выплату инвалидам детства по зрению, страдающим орфанными заболеваниями (включает дорогостоящие лекарства), ежемесячную компенсацию выплат на ребенка-инвалида, компенсацию части расходов на оплату жилого помещения (для малоимущих семей, стоящих на очереди).

Также губернатор подчеркнул, что не торопится вводить Социальный кодекс. «Мы ставим задачу, чтобы этот документ получил высокую оценку экспертного сообщества и наших жителей. Внося кодекс на рассмотрение Заксобрания, буду просить, чтобы наши общественные организации — и ветераны, и труженики тыла, и дети войны, и объединения многодетных семей — все письменно высказались по нему. Также будем просить и экспертное сообщество высказать свои предложения», — сказал Александр Дрозденко.

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Зампред правительства региона по экономике Роман Марков добавил, что Социальном кодексе не все социальные выплаты и меры соцподдержки подходят под критерий нуждаемости — как например, школьное питание. «Считаем, что все дети, вне зависимости от достатка семьи, должны иметь право на полноценное горячее бесплатное питание в школе», — заявил он.

Кроме того, на федеральном уровне методические рекомендации значительно жёстче, чем тот документ, который обсуждается сегодня в Ленобласти, отметил Марков. В частности, предлагается людей, обладающих второй машиной или второй квартирой, исключать из категорий, которым положены социальные выплаты. В 47-м регионе пока идут по более мягкому сценарию.

По словам губернатора, на федеральном уровне, на съезде «Единой России», уже была высказана поддержка идеи перехода к принципу нуждаемости. Кроме того, перед внесением документа в Заксобрание были проведены консультации с научно-исследовательским институтом Министерства финансов и предварительно получены положительные отзывы, добавил Роман Марков.

По словам главы 47-го региона, деньги для исполнения Социального кодекса будут искать внутри бюджета Ленобласти. Самым оптимальным был бы вариант поправить расходную и доходную часть бюджета, но, как добавил Дрозденко, правительство Ленобласти готово пойти на крайний вариант — сбалансировать бюджет за счет внутреннего перераспределения расходов.