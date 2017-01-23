Москва, 23 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. В России с 1 февраля 2017 года размер страховых пенсий увеличивается на 5,4%, это коснётся 31,4 млн неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсий в Российской Федерации достигнет 13 тыс. 620 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Об этом сегодня, 23 января, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Наша задача — сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет выполнена», — отметила Голодец.

По ее словам, единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей подходят к концу своей реализации. В настоящее время 85% пенсионеров уже получили эту надбавку, и доставка этой выплаты завершится в конце этой недели (29 января).

«Кроме того, Минтрудом готовится ещё один нормативный акт правительства, потому что с 1 апреля 2017 года мы должны доиндексировать ещё раз пенсии в соответствии с законом о бюджете Российской Федерации», — добавила вице-премьер.