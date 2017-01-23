Ростов-на-Дону, 23 января, 2017, 15:23 — ИА Регнум.

В древней столице донского казачества — станице Старочеркасской — состоялся крестный ход, в котором приняли участие казаки Всевеликого войска Донского. Ему предшествовала всеобщая Войсковая панихида в Войсковом Воскресенском соборе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе войскового казачьего общества 23 января, мероприятие, посвященное памяти невинно убиенных казаков в годы Гражданской войны и репрессий, объединило около 400 казаков.

Don-kazak.ru Казаки у Воскресенского Войскового собора в Старочеркасской

Вспоминают жертв политических репрессий и геноцида казачества в эти дни во всех казачьих округах, юртах и станицах Всевеликого Войска Донского. День памяти был объявлен в связи с 98-й годовщиной с момента выхода циркулярного письма ЦК об отношении к казакам. Секретный документ «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» вошел в историю как «директива о расказачивании».

Крестным ходом от Войскового Воскресенского собора до Ратного храма Преображения Господня прошли и молодые казаки — кадеты Донского императора Александра III и Шахтинского Якова Бакланова кадетских корпусов, студенты Донского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров отметил, что сегодня важно сохранить память о жертвах той трагедии, не допустить повторения ошибок. И сегодня казаки вспоминают своих пострадавших предков вне зависимости от того, чью сторону они приняли на той братоубийственной войне.

Затем казаки собрались у Войсковой часовни на Монастырском урочище. Здесь также была отслужена лития по казакам, погибшим за веру и Отечество.

В кадетских корпусах Ростовской области, а также училищах и школах со статусом «казачьи» состоялись уроки памяти.