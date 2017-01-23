Хельсинки, 23 января, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Власти финского города Хельсинки хотят упростить процедуру подачи жалоб на работу городских чиновников с помощью нового интернет-сервиса. Теперь любой житель города сможет анонимно заявить о подозрениях в коррупции или иных преступлениях госслужащих. Об этом сегодня, 23 января, сообщает финский национальный вещатель Yle.

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Как отмечает издание, подача жалоб будет осуществляться через электронные анонимные бланки. Сейчас власти Хельсинки получают за год лишь несколько сообщений о злоупотреблении чиновниками своим положением. Ожидается, что введение новой услуги изменит ситуацию. Запуск интернет-сервиса связан с недавним задержанием высокопоставленного чиновника из управления образованием Хельсинки по подозрению в коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о крупнейшем в истории Хельсинки коррупционном расследовании. Согласно версии полиции, чиновник за последние десять лет, с 2006 по 2016 годы, освоил несколько миллионов евро на закупках ведомством ИТ-оборудования.