Москва, 23 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нападения на сотрудников медучреждений внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается дополнить частью третьей статью 20. 1 («Мелкое хулиганство») КоАП, которой предусматривается наказание в виде административного ареста за совершение в отношении сотрудников медицинских учреждений действий, сопряженных с угрозой насилия, не повлекших причинения вреда здоровью и жизни.

Одновременно штраф может составить до 2,5 тыс. рублей.

Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их за­щиты, в том числе правовых, отмечает депутат.