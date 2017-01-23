Ярославль, 23 января, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, оправданный судом первой и второй инстанций по «делу Урлашова», примет участие в конкурсе на пост мэра Ярославля. Об этом он заявил в ярославском эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Виталий Вахрушев Дмитрий Донсков

«Я в выходные подумал, почитал сообщения от разных людей, в том числе от моих бывших избирателей, которые просят меня не покидать публичную сферу, посмотрел условия конкурса на должность мэра и понял, что соответствую заявленным требованиям. Решил, что я буду участвовать в конкурсе на должность главы города. Дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Дмитрий Донсков.

О такой возможности Донсков говорил ранее в интервью ИА REGNUM. После истечения срока полномочий Евгения Урлашова запускается новый механизм избрания мэра города — депутатами муниципалитета Ярославля. Кандидаты должны подать заявление в конкурсную комиссию, которая будет оценивать соответствие кандидатов заявленным требованиям. Их два: высшее образование в области государственного и муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук; наличие опыта работы в этих сферах и (или) стажа работы в органах государственной власти России или субъектов федерации и местного самоуправления. Затем кандидатуры будут вынесены в муниципалитет, который и изберет нового мэра. На посту и.о. мэра Донсков работал около 1 года, однако до этого занимал руководящие посты в собственном бизнесе.

Председатель крупнейшей фракции в муниципалитете — «Единая Россия» — Павел Дыбин считает, что шансы на победу есть у любого участника конкурса.

«Все будет зависеть от той программы, с которой он выйдет. Шанс есть у всех. Конкурс для того и объявляется, чтобы всесторонне рассмотреть все кандидатуры. Никаких жестких установок от руководства партии нет. Конкурс будет проходить максимально открыто, прозрачно и демократично. Других вариантов быть не может», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Дыбин.

Также Дыбин пояснил, что фракиця может принять решение о консолидированном голосовании, но только большинством голосов. Наиболее вероятным претендентом на пост мэра Ярославля называют и.о. обязанности мэра Владимира Слепцова.