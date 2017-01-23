Москва, 23 января, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов пригласил члена Совфеда Елену Мизулину, вышедшую из «Справедливой России», в «Единую Россию» — совместно укреплять нравственное направление деятельности партии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

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«Я искренне хочу позвать Елену Борисовну к однопартийцам, она существенно укрепит нравственное направление деятельности нашей партии», — отметил Милонов.

Член Совфеда Елена Мизулина подала заявление о выходе из «Справедливой России». Мизулина известна своими законопроектами, направленными против становления ювенальной юстиции. Так, сенатор выступила против криминализации побоев близкими лицами, против системы учета детей, против распространения «беби-боксов», боролась с «деструктивными сектами» и группами смерти в соцсетях, Мизулина неоднократно говорила о «педофильском лобби» в Госдуме.